Zelenski, Hollanda'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile F-16'lar hakkında görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelenski, "First Lady ve ekibimizle birlikte Hollanda'ya vardık. Her zaman olduğu gibi Başbakan Mark Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ana konu, halkımızı Rus teröründen korumak için Ukrayna'ya F-16 verilmesi. Giderek güçleniyoruz. Gündemimizde ayrıca Küresel Barış Zirvesi, Barış Formülü ve terörist devletin adalete teslim edilmesi de var" dedi.