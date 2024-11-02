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Zelenski'den Müttefiklere Acil Harekete Geçme Çağrısı

Zelenski'den Müttefiklere Acil Harekete Geçme Çağrısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına dikkat çekerek, müttefiklerinden proaktif önlemler almalarını istedi. Zelenski, bu durumun savaşı genişletebileceğinden endişe ediyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın müttefiklerine, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığını, ülkesiyle çatışmaya girmeden önce 'izlemeyi' bırakıp harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının savaşı 'sınırlarının ötesine' ifade etti. Zelenski, bu durumda Ukrayna'nın müttefiklerine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Artık Rusya'nın Kuzey Kore'den gelen bu askerleri kendi topraklarında topladığı her yeri, tüm kamplarını görüyoruz. Yeterince uzun menzilli vurma fırsatımız olsaydı, önleyici olarak saldırabilirdik. Ancak Amerika izliyor, İngiltere izliyor, Almanya izliyor. Herkes Kuzey Kore ordusunun Ukraynalılara da saldırmaya başlamasını bekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu savaşın genişlememesini ve Avrupa'dan gelen savaşın dünyanın diğer bölgelerine yayılmamasını gerçekten isteyen dünyadaki herkes izlememeli. Harekete geçmeliyiz. Savaşın tırmanmasının ve genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin sözlerin eylemlerle örtüşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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