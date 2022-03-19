Zelenski: Buluşma zamanı, konuşma zamanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada barış ve Ukrayna'nın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının 'anlamlı ve adil' olacağını belirterek "Ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı" dedi.

Barış ve Ukrayna'nın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının 'anlamlı ve adil' olacağını belirterek bunun Rusya için tek şans olduğunu söyleyen Zelenski "Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Sadece 23 günlük işgal döneminde değil, her zaman diyalog önerdik, barış için çözümler sunduk. ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi. Aksi takdirde, Rusya'nın kayıpları o kadar büyük olacak ki, birkaç nesil toparlanmak için yeterli olmayacak" dedi.