Zelenski: Avrupa Birliği, 10'uncu yaptırım paketini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin 10'uncu yaptırım paketini açıkladığını belirterek, "Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10'uncu pakette güçlü...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin 10'uncu yaptırım paketini açıkladığını belirterek, "Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10'uncu pakette güçlü yeni yaptırım adımları var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğini, Avrupa Birliği'nin açıkladığı 10'uncu yaptırım paketinin 'güçlü' olduğunu söyledi. Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10'uncu pakette güçlü yeni yaptırım adımları var. Kesinlikle başarılı olamayacaklar" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın gittikçe daha güçlü bir hale geldiğini ifade ederek, "Ukrayna güçlü ve sürekli güçleniyor. Dünya güçlü olanı seviyor ve cesurlara yardımcı oluyor. Küresel güç ve cesaret merkezi şimdi burada, Ukrayna'da, devletimizi savunan halkımızda. Donetsk bölgemizi, Luhansk bölgemizi, çok sert ve acı verici savaşların devam ettiği tüm topraklarımızı savunuyoruz" dedi.