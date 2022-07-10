Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün başkanlık kararıyla Almanya, Norveç ve Hindistan dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün başkanlık kararıyla Almanya, Norveç ve Hindistan dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Almanya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Maldivler, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Çek Cumhuriyeti 'Büyükelçilerinin' görevden alındığı duyuruldu. Görevden almalar, Devlet Başkanı Zelenski'nin kararıyla yapıldığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya