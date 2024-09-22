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Zelenski, ABD Ziyareti Öncesi Ortaklarını İkna Etmeye Devam Etti

Zelenski, ABD Ziyareti Öncesi Ortaklarını İkna Etmeye Devam Etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmadan önce yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun menzilli askeri kabiliyetlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, ortaklarıyla uluslararası desteği artırmak için çaba gösterdiğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere yapacağı ABD ziyareti öncesi ulusa seslendi. Zelenki, "Ortaklarımızı ikna ediyoruz ve önümüzdeki hafta da Ukrayna'nın tam uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacı olduğu konusunda konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Tüm hassasiyetimizi devletimizin savunmasına yönlendirebilseydik, yeterli füzemiz ve ortaklarımızın sağlayabileceği izinler olsaydı, savaştaki genel durum güvenliğimiz için çok daha iyi olurdu. Ortaklarımızı ikna ediyoruz ve önümüzdeki hafta da Ukrayna'nın uzun menzilli yeteneklere ihtiyacı olduğu konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Sadece kendi insansız hava araçlarımıza değil, sadece hala yeterli menzile sahip olmayan kendi füzelerimize değil, aynı zamanda dünyayı terörden, Rusya'dan koruyabilecek her şeye" dedi.

'STRATEJİMİZ, MASADA OLACAK'

Zelenki, gelecek hafta Ukrayna'nın stratejisinin ortaklar için masada olacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta, Rus terörünü, bu saldırganlığı durdurmak ve normal güvenliği yeniden tesis etmek için birçok açıdan belirleyici olabilir. Bunun gerçekleşmesi için ortaklarımızın kararlılığı Ukraynalıların cesaretiyle eşleşmelidir. Bu savaşın ne zaman sona ereceği sorusunun cevabı, ortaklarımızın kararlılığının bizim savunmamız, bağımsızlığımız ve zaferimiz için yapabileceklerimize ne zaman ayak uyduracağı sorusunda yatmaktadır. Ukrayna bu savaşta galip gelmelidir. Bunu başarabilir. Ama sadece tüm dünya ile birlikte. Net stratejimiz ortaklarımız ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için masada olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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