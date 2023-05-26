Zelenski: 106 Ukrayna askeri daha ülkeye döndü

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'ta savaşırken Ruslara esir düşen 106 Ukrayna askerinin daha ülkeye döndüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Bahmut'ta savaşırken Ruslara esir düşen 106 Ukrayna askerinin daha ülkeye döndüğünü bildirdi. Zelenski, 'Bugün esir değişimi üzerinde çalışan ekibimizden olumlu bir sonuç daha aldık. 106 savaşçımız daha Rus esaretinden kurtularak geri döndü. Bahmut'ta savaşıyorlardı. Bu 106 kişi hakkında hiçbir bilgi yoktu ve kayıp olarak kabul edilmişlerdi. Ama onları bulduk ve eve getirdik. 8 subay, 98 asker ve çavuş. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi (DPSU) resmi Telegram hesabından esir değişimiyle ilgili yapılan açıklamada, 'Bakhmut yönünde bir mahkum değişimi gerçekleşti. Lviv müfrezesinin 7 sınır muhafızı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın 106 savunucusu esaretten döndü. Memleketimize hoş geldiniz, cesur savaşçılarımız!' denildi.