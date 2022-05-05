Zaporijya Termik Santrali, kömür yetersizliğinden kapatılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zaporijya Termik Santrali, kömür yetersizliğinden kapatılıyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Zaporijya Termik Santrali, kömür yetersizliğinden kapatılıyor

Ukrayna'nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santrali'nin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu.

Ukrayna'nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santrali'nin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu.

Enerhodar Belediye Başkanı, Rusya'nın işgali sebebiyle bombalanan yollar, tren yolları ve köprülerdeki hasar sebebiyle termik santrale düzenli kömür tedarik edilmediğini belirterek santralin kapatılacağını açıkladı. Kentin altyapısında Rus işgalinden sonra meydana gelen hasar sebebiyle lojistik olarak santralinin çalışmasının imkansız hale geldiği ifade edilerek elektrik, sıcak su ve ısınma yükünün Zarporijya Nükleer Santrali'ne devredileceğini belirtildi.

Belediye Başkanı Orlov, sıcak suyun birkaç derece soğuk olacağını ve termik santral çalışanlarının geçici olarak işsiz kalacağını vurguladı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Zaporijya, Ukrayna, Kömür, su, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title