Zambiya, İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'dan sonra Zambiya da İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını duyurdu. Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo, tahliye edilen Zambiyalıların çoğunlukla öğrenci olduğunu belirtti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'dan sonra Zambiya da vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmeye başladığını bildirdi.

Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo, basına yaptığı açıklamada, İsrail'de 172 Zambiyalı bulunduğunu ve bunların 143'ünün öğrenci diğerlerinin ise diplomat ya da işçi olduğunu kaydetti.

İsrail'den şimdiye kadar 75'i öğrenci 77 Zambiyalının tahliye edildiğini belirten Kakubo, tahliyelerin devam edeceğini aktardı.

Kenya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da İsrail'deki Kenyalıların tahliye edilmeye başlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.