Zambiya'da trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti
Zambiya'nın Merkez eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 32 kişi yaşamını yitirdi. Kamyonun aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu kritik.
Zambiya'nın Merkez eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 32 kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Eyaleti Başbakanı Credo Nanjuva, yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin bulunduğu kamyonun aşırı hız nedeniyle devrildiğini söyledi.
Kazada 32 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirten Nanjuva, hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Dünya