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Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Hichilema, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Hichilema, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Zambiya Dünya Haberler

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