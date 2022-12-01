Yüzbinlerce rubleyi alıp kaçtı! Rusya Devlet Başkanı Putin'e hırsızlık şoku

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de resmi ikametinin bulunduğu apartmanda yaşayan üst düzey generalin akrabasının evinde önceden mürebbiyelik yapmış kişi, 500 bin rubleyi alıp kaçtı. Hırsızlığı itiraf eden şüpheli parayı geri getireceğini söylese de sözünden döndü. Öte yandan mürebbiyenin ev sahibinin 11 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uğradığı belirlendi.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de resmi ikamet kaydının bulunduğu apartmanda hırsızlık şoku yaşandı. Kolluk kuvvetlerinde görevli üst düzey generalin akrabasına ait evde daha önce mürebbiye olarak görev yapan kişinin hırsızlık yaptığı öğrenildi.

500 BİN RUBLEYİ ALIP KAÇTI

Ev sahibi kadın, dolapların birinde bulunan çantanın içindeki 500 bin rublenin kaybolması üzerine mürebbiyeye telefon etti. Evde daha önce görev yapan kadın, acil ihtiyaçları için parayı aldığını itiraf etti. Parayı geri getireceğine dair söz veren kadının daha sonra sözünden döndü.

EV SAHİBİNİN ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Kamera kaydını inceleyen güvenlik ekipleri, ev sahibinin 11 yaşındaki çocuğunun, mürebbiyenin fiziksel şiddetine maruz kaldığını tespit etti.

PUTİN'İN KAYDI DA APARTMANDA

Rus basınına göre Putin, Moskova'da Gagarinskiy bölgesinde, Leninski Prospekt'e çıkan Akademika Zelinskiy Caddesi'nde bulunan üst düzey devlet görevlileri apartmanında kayıtlı.