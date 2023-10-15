Yunanistan ve Mısır liderleri İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaparak İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ndeki son durumu ele aldı. İki lider, insani krizin önlenmesi ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda mutabık kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Sisi'nin telefon görüşmesinde İsrail- Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ndeki son durum ele alındı.

Miçotakis, insani krizin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kalan iki lider, gerginliğin tüm bölgeye sıçramasından duydukları endişeyi dile getirdi.