Yunanistan ve Mısır'ın yapacağı ortak 'Medusa-13' askeri tatbikatı, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edildi.

Yunanistan ve Mısır'ın Ortak Askeri Tatbikatı İptal Edildi

Yunanistan ve Mısır'ın yapacağı ortak "Medusa-13" askeri tatbikatının, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının yayımladığı açıklamada, 16-24 Kasım tarihlerinde Mirtoan Denizi ve Girit Adası'nda yapılması planlanan "Medusa-13" tatbikatının, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Mısır'ın isteği üzerine iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, tatbikatın 2024 yılında yapılacağı belirtildi.