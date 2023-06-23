Yunanistan ve Çin arasında Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi

Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'de Ejderha Teknesi Festivali, Çin ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi amacıyla düzenlendi. Etkinlikte Yunan ve Çinli katılımcılar bir araya gelerek popüler şarkılar söyledi ve klasik şiirler okudu.

Yunan ve Çinli katılımcılar Çarşamba akşam saatlerinde Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'de Ejderha Teknesi Festivali'ni kutladı. Birbirlerine sağlık ve refah dileklerinde bulunan katılımcılar, iki ülkenin faydasına olacak şekilde daha güçlü ikili ilişkiler kurulması isteğini dile getirdi.

Etkinlik, COSCO Shipping Pire Limanı İdaresi, Çin Kamu Diplomasisi Derneği, Çin'in Yunanistan Büyükelçiliği ve Atina İş Konfüçyüs Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Pire Limanı İdaresi S.A.'nın (PPA S.A.) tesislerinde düzenlenen etkinlikte Yunan ve Çinli katılımcılar birlikte popüler şarkılar söyledi ve Atina İş Konfüçyüs Enstitüsü öğrencileri iki ülkenin klasik şiirlerinden okudu. Katılımcılara, Yunanistan'ın tatlılarının yanı sıra yapışkan pirinç harcının bambu ya da kamış yapraklarına piramit şeklinde sarıldığı bir hamur tatlısı olan Zongzi ikram edildi.

SES 1 (Yunanca): YİANNİS MORALİS, Pire Belediye Başkanı:

"Birbirimizin kültür, tarih ve geleneklerini tanıyarak birbirimize daha da yakınlaştık."

SES 2 (Yunanca): PANTELİS DİOLETİS, Salamina Belediye Başkan Yardımcısı:

"Yunanistan ve Çin kültürleri, iki ulusu birbirine yakınlaştıran birçok ortak unsura sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Atina'dan bildiriyor. (XHTV)