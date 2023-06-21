Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetleri ortak tatbikat yaptı

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların ortak tatbikat yaptığı bildirildi. Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenen ortak tatbikata Yunanistan'ın F-16 savaş uçaklarıyla, ABD'nin ise KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağıyla katıldığı belirtildi. Tatbikatın amacı F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi.