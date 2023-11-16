İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki toplam 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.