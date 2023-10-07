Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik bot ekibi tarafından karaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan toplam 51 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.