Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı.

????????????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.???????

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.