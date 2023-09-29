Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.