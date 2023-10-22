Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
?????? Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya