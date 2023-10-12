Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler Ayvacık'ta kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca "TCSG-61" gemisi ve "KB-20" botu ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 46 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.