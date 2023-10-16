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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 91 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayrıca Didim ilçesi açıklarında da 24 düzensiz göçmen yakalandı.