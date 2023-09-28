Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 40 göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'KB-4510' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya