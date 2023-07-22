Yunanistan, Türkiye'ye yangın müdahalesi için teşekkür etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yangın söndürme desteği için teşekkür etti. Türkiye, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle yardım sağladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede başlayan yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.