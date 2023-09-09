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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildikten Sonra Kurtarılan 6 Düzensiz Göçmen

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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