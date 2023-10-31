Muğla Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA