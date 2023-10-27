Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 22 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA