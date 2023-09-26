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Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Türk Karasularına İtildiler

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenli ekipleri bölge kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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