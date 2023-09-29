Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtildiler: 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenli bölgeye kurtarma ekibi sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içeresindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya