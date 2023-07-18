Yunanistan, MEKO sınıfı fırkateynlerin modernizasyonuna öncelik veriyor

Yunanistan'da üst düzey askeri kaynaklar, ülke donamasının önceliğinin MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernize edilmesi olduğunu söyledi. Modernizasyon projesiyle ilgili müzakerelerin yaz aylarında tamamlanabileceği değerlendiriliyor. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte yaklaşık 600 milyon avro harcama yapılması planlanıyor.

Yunanistan'da üst düzey askeri kaynaklar, ülke donamasının önceliğinin MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernize edilmesi olduğunu söyledi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan kaynaklar, 4 fırkateynin orta yaş modernizasyon projesi ile ilgili müzakerelerin yaz aylarında tamamlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Yunan Donanmasının önceliğinin "fırkateynlerin modernizasyonu" olduğunu kaydetti.

Almanya ve Hollanda tarafından sunulan teklifin değerlendirildiğini aktaran kaynaklar, yıl sonuna kadar sözleşmenin imzalanmasının hedeflendiği ve modernizasyon için yaklaşık 600 milyon avro harcama yapılacağı belirtildi.