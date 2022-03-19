Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün açıklama yaparak Yunanistanlı azınlığın da yaşadığı Mariupol'deki Rus bombardımanında yıkılan doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün açıklama yaparak Yunanistanlı azınlığın da yaşadığı Mariupol'deki Rus bombardımanında yıkılan doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de bulunan doğum hastanesi 9 Mart'ta Rus kuvvetlerinin bombardımanı sonucu tahrip olmuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis hastaneyi yeniden inşa etmek istediklerini açıklayarak "Yunanistan, Ukrayna'daki Yunanistanlı azınlığın merkezi, kalbimizde değerli bir yeri ve savaş barbarlığının sembolü olan Mariupol'deki doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.


Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Yunanistan, Mariupol, Doğum, Rus, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title