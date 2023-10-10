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Yunanistan İstihbarat Teşkilatı ve terörle mücadele birimleri İsrail-Filistin çatışmasının ardından alarma geçti

İsrail-Filistin çatışmasının etkileri Yunanistan'da hissediliyor. Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve terörle mücadele birimleri, İsrail'in Atina Büyükelçiliği dahil olmak üzere başkent Atina'daki İsrail hedeflerinin korunması için özel önlemler alıyor. Ayrıca, ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı.