Yunanistan İstihbarat Teşkilatı ve terörle mücadele birimleri İsrail-Filistin çatışmasının ardından alarma geçti
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İsrail-Filistin çatışmasının etkileri Yunanistan'da hissediliyor. Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve terörle mücadele birimleri, İsrail'in Atina Büyükelçiliği dahil olmak üzere başkent Atina'daki İsrail hedeflerinin korunması için özel önlemler alıyor. Ayrıca, ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı.
İsrail- Filistin çatışmasının ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve terörle mücadele birimlerinin alarma geçtiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, çatışmalar nedeniyle alarma geçen EYP ve terörle mücadele birimleri, İsrail'in Atina Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkent Atina'daki İsrail hedeflerinin korunmasına yönelik özel önlemler belirledi.
Ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı.
Ülkede yaşayan Filistinli göçmenlerin gözlem altında tutulması, havaalanlarında Orta Doğu'dan gelen girişlerde kontrollerin üst seviyeye çıkarılması, ülkedeki İsrailli turistlerin gözetiminin sağlanması gibi önlemlerin alınması planlandı.
Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.