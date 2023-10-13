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Yunanistan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesinin tamamlandığını duyurdu. Bölgede seyahat eden Yunan vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine dönerken, İsrail'de yaşayan ve tahliye talebinde bulunan Yunan vatandaşları da ülkeye getirildi. Ayrıca diğer ülkelerin vatandaşları da bölgeden tahliye edildi.