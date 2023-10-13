Yunanistan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesinin tamamlandığını duyurdu. Bölgede seyahat eden Yunan vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine dönerken, İsrail'de yaşayan ve tahliye talebinde bulunan Yunan vatandaşları da ülkeye getirildi. Ayrıca diğer ülkelerin vatandaşları da bölgeden tahliye edildi.
Yunanistan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarının tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, bölgede seyahat eden Yunan vatandaşlarından 90'ı pazartesi, 68'i salı günü ülkelerine döndü. İsrail'de yaşayan ve tahliyelerini talep eden 72 Yunan vatandaşının daha ülkeye getirilmesiyle süreç tamamlandı.
Yunan vatandaşları için organize edilen uçuşlarda Avusturya, Almanya, İsrail, Arnavutluk, Belçika, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Ukrayna ve Panama vatandaşlarının da bölgeden tahliyesi sağlandı.