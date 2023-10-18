Yunanistan İsrail'in Gazze Hastanesine düzenlediği saldırıdan rahatsız

Yunanistan yönetimi, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı "derin rahatsızlık" duyulduğunu bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Gazze Hastanesinde son derece acı can kayıplarına yol açan olaylardan ötürü duyduğu derin rahatsızlığı dile getirmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın ilk andan itibaren sivillerin korunması ve insani değerlerin güvence altına alınması gerekliliğini vurguladığı belirtilerek, Yunanistan'ın bu çizgide olmaya devam ettiği kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu hafta planladığı İsrail ziyareti "güvenlik endişesi" gerekçesiyle iptal edildi.

Muhalefet: İsrail, inanılmaz vahşetlere başvuruyor

Muhalif Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) dün yapılan açıklamada, "İsrail devleti artık inanılmaz vahşetlere başvuruyor. Gazze'deki hastanenin bombalanması, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bu gösteriyor ki, hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Başbakan Miçotakis'in İsrail ziyaretini iptal etmesi gerektiği belirtilerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu hükümetiyle hiçbir temas yapılmamalıdır. Bu, suça ortak olma anlamına gelecektir ve Yunan halkı bunu çok ağır cezalandırır." değerlendirmesi yer almıştı.