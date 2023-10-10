Yunanistan, İsrail'de bulunan 90 vatandaşını daha tahliye etti

Yunanistan, İsrail'de bulunan 90 vatandaşını daha tahliye ettiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de bulunan 90 Yunan vatandaşı daha bugün ülkelerine döndü. Böylece İsrail'de ziyaret amaçlı bulunan Yunan vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı.

Bakanlık, ayrıca İsrail'de ikamet eden Yunan vatandaşlarının tahliyesini ise yarın özel bir uçak seferi ile yapacağını duyurdu.

İsrail'e özel seyahatte bulunan 81 Yunan vatandaşı da dün ülkeden tahliye edilmişti.