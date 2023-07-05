Yunanistan, İngiltere, Kanada ve İtalya ile Hava Savunma Eğitimi Yaptı

Yunanistan'ın, İngiltere, Kanada ve İtalya'nın katılımıyla Girit'in güneybatısında hava savunma eğitimi yaptığı bildirildi. Eğitimde, hava savunma ve saldırı, savaş kabiliyeti ve operasyonel hazırlık arttırılmış ve katılımcılar arasında birlikte çalışabilirlik seviyesi güçlendirilmiştir.

Yunanistan'ın, İngiltere, Kanada ve İtalya'nın katılımıyla hava savunma eğitimi yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 uçağı ile İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Duncan, Kanada Donanmasına ait HMCS Fredericton ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG2) bulunan İtalyan ITS CARABINIERE fırkateynleriyle Girit'in güneybatısında hava savunma eğitimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Temmuz'da yapılan ADEX adlı eğitim sırasında, hava savunma ve saldırı, savaş kabiliyeti ve operasyonel hazırlığın arttırılması ve katılımcılar arasında birlikte çalışabilirlik seviyesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.