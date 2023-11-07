Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Görüntülerde ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin lastik botlarında motor olmadığı görüldü.

Yunanistan'ın zulmü sürüyor... Motorunu söktükleri lastik bottaki 36 kaçak göçmeni ölüme terk ettiler

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Görüntülerde ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin lastik botlarında motor olmadığı görüldü.

Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik botlardaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından bot içindeki 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.