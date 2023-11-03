Yunanistan'ın Pirgos şehrinde sel tehlikesi nedeniyle yerleşim birimleri boşaltılıyor

Yunanistan'ın Pirgos şehrinde sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi. Pirgos Belediye Başkanı Panayotis Antonakopulos'un talebi üzerine, bazı bölgelerde yaşayanlar sel tehlikesine karşı evlerinden uzaklaşıyor. Meteoroloji uzmanları Ciaran Fırtınası'nın bu akşamdan itibaren Yunanistan'da etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın Pirgos şehrinde sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Pirgos Belediye Başkanı Panayotis Antonakopulos'un talebi üzerine, bazı bölgelerde yaşayanların sel tehlikesine karşı tedbir amacıyla evlerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

Özellikle deniz ve nehir yakınlarındaki yerleşim birimlerinin tehlikede olduğuna dikkati çekilen haberlerde, meteoroloji uzmanlarının Ciaran Fırtınası'nın bu akşamdan itibaren Yunanistan'da etkili olacağı uyarısı hatırlatıldı.

Atina Ulusal Gözlemevinin verilerine göre, bu akşamdan itibaren Kuzey İyonya Adaları'nda başlayacak kuvvetli yağmur ve fırtınanın Epirus ve Batı Makedonya'ya kadar yayılacağı tahmin ediliyor.