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Yunanistan'ın Patra Limanı'nda yolcu gemisi ve tanker çarpıştı

Yunanistan'ın Patra Limanı'na yanaşan yolcu gemisi Hellenic Spirit, fırtına nedeniyle bir tankerle çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Aynı gün Midilli açıklarında ise Raptor adlı kargo gemisi battı.