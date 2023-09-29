Yunanistan'ın ilk Belharra sınıfı fırkateyni Kimon tanıtılacak

Yunanistan'ın ilk Belharra sınıfı fırkateyni Kimon'un resmi tanıtımı için hazırlıklar sürüyor. Fırkateynin özellikleri ve silahları hakkında bilgiler verildi. Kimon'un 2025 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Yunanistan'ın ilk Belharra sınıfı fırkateyni Kimon'un, 4 Ekim'de Fransa'nın Lorient kentinde bulunan tersanede resmi tanıtımının yapılacağı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Kimon'un resmi tanıtımı için hazırlıklar sürüyor. Tanıtımın, 4 Ekim'de Lorient tersanesinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Çeşitli savaş alanlarına hitap eden yetenekleri bir araya getirerek modern denizcilik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan fırkateynin, aktif anten ve sabit panellerle donatılmış tamamen dijital, çok işlevli bir radar olan Thales Sea Fire radar özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

Haberlerde, geminin siber güvenliğe öncelik verdiği belirtildi.

Söz konusu fırkateyn, 10 ton helikopter ve VTOL insansız hava aracını (İHA) barındırabilecek.

Fırkateynin silahları ise 32 adet Aster füzesi, 8 adet Exocet MM40 B3C füzesi, MU 90 torpidoları, 76 milimetrelik top, torpido karşı tedbiri olarak CANTO ve 4 adet torpido kovanından oluşuyor.

Kimon'un 2025 yılında hizmete girmesi bekleniyor.