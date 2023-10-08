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Yunanistan'ın İkaria Adası açıklarında iki kargo gemisi çarpıştı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İkaria Adası açıklarında meydana gelen kazada, iki kargo gemisi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, olayın nedeni araştırılıyor.