Yunanistan'ın Girit Adası'nda Susuzluktan Onlarca Akbaba Öldü

Yunanistan'da Girit Adası'nda akbabaların susuzluk nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığı ve birçoğunun öldüğü bildirildi. Yaban Hayatı Koruma ve İyileştirme Derneği (ANIMA), yetkililere dağlarda yaban hayvanları için sarnıçların oluşturulması çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda onlarca akbabanın susuzluk nedeniyle öldüğü bildirildi.

Yunanistan'da Yaban Hayatı Koruma ve İyileştirme Derneği (ANIMA) yaptığı açıklamada, Girit'te akbabaların susuzluk nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Bölgede, susuz kalan onlarca akbaba bitkin düşerken, birçoğu ise öldü.

Bir hafta içinde bu nedenle ANIMA'ya ulaştırılan ve tedavi edilen akbaba sayısı 15'i buldu.

ANIMA, yetkililere dağlarda yaban hayvanları için sarnıçların oluşturulması çağrısında bulundu.