Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında dev su hortumu çıktı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında çıkan dev su hortumu, kıyıya doğru ilerledi. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.