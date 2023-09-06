Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında dev su hortumu çıktı
Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında çıkan dev su hortumu, kıyıya doğru ilerledi. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında çıkan dev su hortumu, kıyıya doğru ilerledi.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası Adası'nın Limnionas açıklarında su hortumu çıktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, dev su hortumunun karaya doğru ilerlediği görüldü.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor. - ATİNA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya