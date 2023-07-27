Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı Fransız ordusunun kullanımına açılıyor

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü. Fransa ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşması gereği, limanın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.

Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim 2021'de onaylamıştı.

Tartışmaya neden olan anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.