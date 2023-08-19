Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde orman yangını çıktı

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldı.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Dedeağaç'ın Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale başladığı aktarıldı.

Aşırı duman nedeniyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.

Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.

Yangına karadan müdahalenin yanı sıra alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.