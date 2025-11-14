Yunanistan'ın C-130 paylaşımına Türkiye'den tepki: 'Gerekli cezalar verilmeli'

Yunanistan Hava Kuvvetleri X hesabından kargo uçaklı paylaşım yaptı. Kısa süre sonra kaldırılan paylaşıma Ankara'dan tepki geldi.

13 Kasım'da yapılan paylaşımda aralarında C-130 kargo uçaklarının da olduğu bazı uçakların fotoğrafları "Günün Fotoğrafları" başlığı ile paylaşıldı.

Gürcistan sınırındaki kargo uçağının düştüğü kazada ölen 20 Türk askerinin naaşlarının Türkiye'ye getirildiği saatlerde yapılan paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

Tepkilerin ardından bu paylaşım kaldırılarak yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis'in Türk mevkidaşı Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, 14 Kasım'da X hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri'ni eleştirdi.

Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın kaldırılmasının "doğru bir yaklaşım" olduğunu vurgulayan sözcü, "O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri C-130 kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta görev alan 20 askerin öldüğünü "Kahraman silah arkadaşlarımız 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" açıklaması ile duyurdu.

Askerlerin naaşları 13 Kasım akşamı Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

14 Kasım'da askerler için askeri tören düzenlendikten sonra cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

