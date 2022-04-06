Yunanistan hayat pahalılığı yüzünden 24 saatlik genel greve gitti

Yunanistan'da uzun zamandan bu yana ilan edilmeyen genel grevler tekrar kendisini göstermeye başladı.

İşçi konferederasyonu (GSEE) ile Yunan devlet memurları sendikası (ADEDY) nin ortaklaşa düzenlediği 24 saatlik genel greve bir çok iş dalı ve devlet dairesi katıldı.

Yunanistan Parlamentosu önünde iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. Bunlardan biri ADEDY ile GSEE'nin; ikincisi ise Yunanistan Komünist Partisi'nin himayesi altındaki işçi sendikası PAME üyeleri yer aldı.

On binlerce kişinin katıldığı grev, Selanik ve Patras gibi kentlerde de düzenlendi.

24 saatlik grev boyunca otobüs, tramvay, metro, tren ve adalar arası gemi seferleri durduruldu. Uçak seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

İşçi ve memur sendikaları hep bir ağızdan "hayat pahalılığını" hedef alan sloganlarında "maaşlara zam" ve "13. ve 14. ikramiye maaşların tekrar uygulanması" gibi taleplerini dile getirdiler.

Aksi halde grevlerin devam edeceği uyarısında bulunan sendikalar, Yunan hükümetinden "AB'nin dayattığı kemer sıkma politikasına son vermesini" istediler.

Grev çerçevesinde düzenlenen protesto gösterilerinde ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için sloganlar atıldı; pankartlar açıldı.

İthal mallarda pahalılık

Yunanistan'da son zamanlarda özellikle Ukrayna savaşından bu yana kaydedilen ham madde ve ithal mallarında gözlenen pahalılık market ve pazar yerlerindeki raflara yansımaya başladı.

Yunan hükümeti, ekonomik zorlukların bilincinde olduğunu; sendikaların grev hakkını saygıyla karşıladığını; ve halkın refah düzeyinin artırılması için her türlü önlemi almaya çalıştığını açıkladı.

Yunanistan, 2010 yılında patlak veren ekonomik krizle mücadele sırasında Yunan halkının geliri yüzde 40 oranında gerilemiş; AB ve IMF'nin mali yardımlarıyla ülke iflasın eşiğinden dönmüştü.

Ekonomik kriz ortamında 2015 yılında iki kez üst üste yapılan seçimlerde ilk defa iktidara gelen radikal sol SYRIZA hükümeti AB'nin koştuğu ekonomi şartlarına karşı çıkmış; ancak bunda başarılı olamayınca 2019 seçimlerini kaybederek yerini muhafazakar Yeni Demokrasi Partrisi (YDP) ne bırakmıştı.

Kiryakos Miçotakis hükümeti ise 2019'dan bu yana AB'nin koştuğu şartları uygulaması soncunda ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmayı başardı.

Yunanistan, IMF'den aldığı 7,8 milyar euro düzeyindeki kredi borcunun son taksidi olan 1,8 milyar euro'yu önceki gün ödeyerek IMF ile olan hesabını kapatmış oldu.