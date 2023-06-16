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Yunanistan Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildiler

Yunanistan Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildiler

Dünya Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Yunanistan Fethiye Muğla Dünya Haberler

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