Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldı

Yunan Hava Kuvvelerinin, Fransa'dan 1 Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi. Yunanistan'ın Rafale filosu, 13'ü tek kişilik EG ve 4'ü iki kişilik DG olmak üzere 17 uçağa ulaştı. Yunanistan, 2025 yılına kadar 40 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.